美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）昨（12）日證實，因涉嫌參與暗殺海地總統行動而落網的嫌犯中，至少有一人為美國緝毒局的線人，另外據悉也有美國聯邦調查局（FBI）的線人，CNN指出，這些細節顯示暗殺海地總統的計畫可能有部分是在美國策畫的。

追查海地總統摩依士遭暗殺，海地警方已經逮捕多名哥倫比亞人及海地裔美國人。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日凌晨在私人官邸遭暗殺，至今海地官方認定至少28人牽涉其中，多數為哥倫比亞籍傭兵，另外還有3名海地裔美籍人士。

美國緝毒局昨日在回應媒體詢問的聲明中證實，落網嫌犯中，至少一人曾是緝毒局的線人。聲明指出，在摩依士遭暗殺後，其中一名嫌犯聯繫上他在緝毒局的聯繫人，緝毒局派駐海地的官員隨即敦促嫌犯向海地官方自首，同時間一名美國國務院官員也向海地政府提供訊息，協助該嫌自首及逮捕另一名嫌疑人。

美國緝毒局表示，有注意到暗殺小組進入摩依士私人官邸時自稱是美國緝毒局人員，不過強調沒有任何一名嫌犯代表美國緝毒局。

除了美國緝毒局的線人，CNN指出，其他落網嫌犯也和美國有關，知情人士透露，當中有些人是美國聯邦調查局的線人。對此，美國聯邦調查局回應不對線人發表評論，只強調是透過「合法來源」蒐集情資。

知情人士透露，目前尚不清楚這些線人是否事先知情自己參與了暗殺計畫。

海地警方至今逮捕的3名海地裔美國人分別為35歲的索拉吉斯（James Solages）、55歲的文森（Joseph Vincent）及63歲的醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon），3人都居住在佛州。美國緝毒局並未透露當中的哪一位是他們的線人。

美國目前也在調查為何海地裔美國人會和這起刺殺事件有關。消息人士透露，索拉吉斯及文森供稱，他們受僱為持有逮捕令的哥倫比亞傭兵擔任翻譯，不過抵達現場後發現摩依士已經被暗殺身亡。

CNN指出，海地官方並未透露太多調查細節，不過隨著愈來愈多和佛州有關的細節浮上檯面，也描繪出了這場暗殺行動似乎有部分是在美國策畫的。