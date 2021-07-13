中華民國崇智協會吳姓祕書，利用保管協會印鑑機會，2年多來以「螞蟻搬磚」方式盜領協會443萬3469元，事後雖返還部分款項，但尚積欠263萬元，遭台北地檢署依業務侵占、偽造文書罪起訴，並請求沒收263萬元犯罪所得。

崇智協會是政治大學科技管理研究所與智慧財產研究所為強化與校友間的連繫，於2002年共同成立政大科管所暨智財所校友會，之後申請成立社團法人，2004年崇智協會正式立案。

據崇智協會官網指出，協會成立宗旨在於從事科技公共政策及企業科技策略的發展與人才培育、倡導研究發展及智慧財產智識、發揚創新與人文精神、策進知識社會之早日實現為宗旨，成員涵蓋政大科智所、科管所、智財所、科技企家班、EMBA科技管理組與文科資創組全體師生及校友，人數超過上千人。

起訴指出，吳是2015年7月至2019年3月，擔任崇智協會祕書，負責處理會務、保管印鑑及銀行存摺，但吳自2016年4月起至2018年7月止，利用職務機會，到銀行及郵局以臨櫃填寫取款憑條方式，盜蓋印鑑盜領協會共443萬3469元，並中飽私囊。

2019年3月協會查帳發現，將吳解職，並委託律師報警提告並要求吳返還侵占款項，之後吳雖陸續返還款項，但直至去年6月5日止，尚欠263萬元未返還協會。