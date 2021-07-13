新華社日內瓦12日（當地時間）報導，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）12日發佈新聞公報，宣佈已與中國國藥集團和科興公司分別簽署了預購協議，這意味國藥疫苗和科興疫苗進入「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）疫苗庫，並可從7月開始向COVAX供應疫苗以用於發展中國家的新冠疫情防控。

COVAX由世界衛生組織、全球疫苗免疫聯盟等主導。新聞公報介紹，考慮到這兩種疫苗已經進入世衛組織緊急使用清單，可以立即向COVAX各參與方供貨。根據協議，兩家中國公司今年10月底前可向COVAX供貨1.1億劑新冠疫苗，後續長期供貨。

全球疫苗免疫聯盟首席執行官塞斯·伯克利在公報中說：「我歡迎今天的協議，這使得COVAX參與方可以立即獲得疫苗。」

中國常駐聯合國日內瓦代表團有關人員表示，兩家企業與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，是中方以實際行動踐行疫苗「全球公共產品」承諾的重要體現。中國政府一直積極鼓勵支持中國疫苗研發企業參與COVAX，向發展中國家提供疫苗。

該人員說，中國目前已有多款新冠疫苗在國內獲得緊急使用許可，同時還有多款疫苗正處於臨床試驗階段。此外，還有多家中國疫苗企業表達了加入COVAX的積極意願，我們期待有更多的中國疫苗早日進入世衛組織緊急使用清單，早日入選COVAX疫苗庫，為全球團結抗疫作出積極貢獻。