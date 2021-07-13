台灣企業與上海復星在11日成功簽約，為台灣購買1000萬劑BNT疫苗，而蔡政府卻在昨日急著跳出來邀功，感謝兩家企業的努力，對此，前立委蔡正元表示，看到民進黨的這種行為，實在讓人笑不出來，綠委的三寸不爛之舌以及寡廉鮮恥，真的是甚麼事情都掰得出來。

蔡正元今日在臉書中指出，看著民進黨立委替蔡英文、蘇貞昌、陳時中辯解，說甚麼他們三人功勞如何大、沒有他們三人的貢獻和授權，郭台銘和台積電也買不到疫苗，這些話證明了「人只要寡廉鮮恥，什麼事都掰得出來」。

蔡正元表示，如果人們不太健忘的話，應該都還記得蘇貞昌曾說過，「郭台銘買不到疫苗」、陳時中也曾講過，「30多美元買不到疫苗」。現在郭台銘以及台積電馬上就通通辦到了，蘇貞昌與陳時中「雞嘴變鴨嘴」，民進黨居然還好意思跟外媒說郭台銘和台積電是他們「招募」的？

蔡正元更指出，整件事情最荒謬的，則是民進黨政府要求BNT疫苗在抵台時，上面不得出現「復必泰」三個字，這讓疫苗抵台的時間硬生生多了幾個月，事實上，上海復星的倉庫中現在就有現貨，但是卻因為民進黨這個無理的要求，讓台灣人必須多等幾個月才有疫苗，實在讓人笑不出來。