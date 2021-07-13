【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】炎炎夏日雖然想去海邊，但防疫為大，今年還是一起線上看海吧！三面環海的長崎擁有許多美麗沙灘，在日本環境省依據水質、環境清潔及交通方便性等條件所選出的全國海水浴場百選中，長崎縣內的海水浴場就佔了9處，是全日本擁有最多百選海水浴場的縣市。此外，長崎縣大村市內還有一處日本唯一的玻璃沙灘，是近年來拍照打卡的熱門夯點！

【大村市】玻璃沙灘

位於長崎機場對面的森園公園內，有一片利用長崎縣內家庭回收空瓶所打造出來的玻璃沙灘。業者將回收的空瓶粉碎磨圓後，鋪設在這片沙灘上，最初的原意是為了改善水質，因比砂粒還粗的再生玻璃沙非常適合蛤蜊生長，而蛤蜊會攝食海中的浮游生物，因此能達到淨化海水的功能。

▲玻璃沙灘隔著海與長崎機場相望，也能從這裡眺看飛機起降。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

實際上玻璃沙灘帶來的效益不僅優化環境，也吸引不少觀光客前來拍照。各色瓶子做成的玻璃細沙五彩繽紛，在陽光照射下更是璀璨。天氣晴朗時，以藍天、大海與長崎機場為背景，閃閃發亮的再生玻璃沙怎麼拍都耀眼，在社交軟體上也能看到許多創意照。

▲這裡的夕陽美景也非常著名，與彩色的玻璃沙灘相襯更有情調。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

【長崎市】伊王島海水浴場Costa del Sol

若想在長崎市內戲水，首推「伊王島海水浴場Costa del Sol」，意即太陽海岸。長達340公尺的白沙灘上，還有長寬達50公尺的充氣式水上遊樂設施、水上滑水道、跳板等，絕對讓大小朋友玩得不亦樂乎。島上亦有渡假村「i＋Land nagasaki」，旅行時可以一同安排，享受溫泉等多種有趣活動。

▲伊王島海水浴場距離市區車程約半小時，開放期間從伊王島巴士站也有直達公車。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

▲巨大的海上充氣遊樂設施，讓人更能充分享受戲水時光。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

【五島市】高濱海水浴場

位於離島「五島」的「高濱海水浴場」，有著日本最美麗的白沙海灘之美譽，除了是百選海水浴場外，也是日本海岸百選、日本道路百選等著名的觀光勝地。澄澈的海水透明度極高，從沙灘遠眺大海，能欣賞到如夢幻般的藍色漸層美景。

▲從魚藍觀音展望所可以一覽無遺高濱海水浴場的風景。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

【平戶市】人津久海水浴場

除了百選海水浴場外，長崎縣內還有許多秘境海灘，例如平戶市的「人津久海水浴場」，就曾入選為世界最想去的絕景百選之一。清澈透明的海灘充滿了南國風情，沙灘也是受人喜愛的白沙灣，與湛藍的海水極為相襯。

▲距離平戶市區開車約40分鐘的人津久海水浴場面積雖然不大，海景卻極為美麗。 圖：長崎縣平戶市／提供

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