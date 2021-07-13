台積電與鴻海、永齡基金會採購BNT疫苗千萬劑簽約後，疫苗將陸續到貨，市場擔憂將擠壓國產疫苗需求，與國產疫苗相關的生技股持續開低，高端股價早盤一度下探211.5元，跌幅近9%，聯亞藥股價持續下挫，盤中來到119元，元，跌幅逾20%。

高端疫苗今日以229元開出，股價一路下殺至211.5元，下跌0.5元，跌幅8.8%，已是連續4個交易日走弱，拖累大股東基亞開低走低，來到61.8元，下跌2.2元，跌幅3.44%，云辰則開高走低，一度下跌逾4%，來到24.4元。

興櫃掛牌的聯亞藥也是連4根黑K，不過，這兩天股價重挫，今再下探119元，重挫31.52元，跌幅有20.94%，如果與掛牌後的高點300元相比，股價已跌逾6成。

高端、聯亞藥均已向衛福部食藥署提出緊急使用授權(EUA)申請，不過，台積電、鴻海與永齡採購BNT疫苗定案，後續將有1000萬劑疫苗到貨，市場擔憂將擠壓國產疫苗的需求，加上聯亞藥大股東申報賣股，高端、聯亞藥股價也備受衝擊。