新北市林口區文化一路一段社會住宅前今(12)日凌晨1時許突傳出吵鬧聲響，引起住戶關注並探頭觀望，發現住宅區前有聚集與打架情事，經了解是一名張姓男子與友人發生口角，結果遭到2名友人圍毆拳腳相向，其餘友人見狀即上前制止，警方獲報後，2分鐘內就趕到現場，將鬥毆的三人全帶回警局偵辦。

朋友口角釀成2打1，林口警2分鐘火速壓制送辦。(戴志揚翻攝)

據了解，毆打的張男與打人的許男、林男為朋友關係，因口角糾紛致引起許、林兩人不滿，當場毆打張男，導致張男手臂紅腫，張男向警方表示不用送醫，也不提告傷害。

警方表示，目前仍為防疫期間，這群人除有群聚之虞，還動手滋事，警方訊後將許姓男子等5人依違反社會秩序維護法送辦，另也將函請衛生局依傳染病防治法裁罰。

警方呼籲疫情期間任何暴力行為均會除惡務盡，依法嚴辦，絕不容許挑釁治安行為，另也請民眾依照中央流行疫情指揮中心的規範，應避免不必要的活動及群聚，才能有效防堵病毒蔓延，任何違反傳染病防治法的行為，警方都會依法蒐證並函請衛生局裁處，請勿心存僥倖。