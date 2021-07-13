A British paratrooper taking part in training exercises crashed through the roof of a California home after his parachute only partially opened. He escaped with only minor injuries. pic.twitter.com/ubZI6pZM8h — CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 12 2021

一名英國傘兵因為在美國進行高空低開（HALO）跳傘訓練時，降落傘沒徹底張開，以致掉進加州民宅，把屋頂撞出一個大洞。

據軍事網（Military.com）12日報導，英國駐華府大使館發言人說，這名傘兵6日在訓練時受到輕傷，但復元狀況良好。聲明中說，英軍向來都設法將演訓所造成的打擾降到最低，並即感激地方社區對這類重要演習的支持。

不過，英國使館並未透露這名傘兵隸屬的單位，還有共同訓練的是哪個單位的美軍。不過，高空低開跳傘通常和特種作戰部隊有關。據美國國民兵發言人說，訓練是在加州羅伯茨營（Camp Roberts）進行。

所謂高空低開跳傘，是在飛機達海拔35000英尺（約10668公尺）的高度時，暫不打開降落傘，直到6000英尺（近1830公尺）或更低的高度時，才開傘降落。而他們會這麼做，一方面是要盡量隱蔽行蹤，另一方面則是因為到了這高度時，通常已在防空武器的射程外。