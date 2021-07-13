信用卡是民眾常用的支付工具，向銀行申辦信用卡時，銀行也會針對個別狀況來核發額度，有網友在PTT上好奇詢問網友，除了學生的2萬元之外，看過最低的額度是多少？沒想到有人Po出一張額度只有1000元的單據，引起網友熱議，甚至有人笑稱，「這個額度比拒絕發卡還要羞辱人。」

有網友在PTT論壇上，以「最低額度是多少？」為題發文，他表示，除了學生的2萬元外，印象中有更離譜的數字，但已經找不到那篇文章與照片，因此詢問網友，「請問大家有看過多低的額度嗎？」。

沒想到有人貼出一張核發額度只有1000元的照片，讓網友笑翻一片紛紛留言，「核1000到底是怎麼辦到的」、、「1000我都覺得是他打錯了吧」、「核1000元真的很羞辱人欸」、「1000真的超扯耶，比拒絕發卡還羞辱人」、「1000好可愛喔」。

此外，有網友分享自己曾看過1萬元以下的額度，「路邊辦卡給1萬，害我氣到剪掉」、「5000吧，應該是板上最低了」、「我看過彰銀給我親戚小孩1萬元的學生額度，有夠傻眼」、「之前有在信用卡版看過給不到1萬的」、「一直以為最低2萬，原來有更低的」。

根據多家銀行的公開資料顯示，信用卡的額度是發卡行對申辦人的個人信用分數、收入狀況等多種因素，所設定的消費額度，詳細評估的標準不一，才會造成出現只有1000元額度的狀況。