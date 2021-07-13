搶在微解封第一天，遠東集團旗下裕民今日召開股東會，董事長徐旭東表示，雖然受到疫情影響，但今天租下很多個房間，讓前來參加股東會的股東都能參加，不過可能是因為出席股東比較少，「感覺今天的掌聲有點小聲」，讓現場人員大笑。

裕民是遠東集團八大上市公司中，第一家召開股東會的，徐旭東一早精神不錯，提前到達會場準備，他說「有人開玩笑問，裕民怎麼這麼厲害，股東會剛好是在微解封第一天。NO、NO、NO，真是的恰巧，股東會日期的選擇都是依規定來的」。

裕民以經營散裝航運業務為主，搭上這波運價熱潮，徐旭東說，今年散裝船的市況真的很好，隨著新冠疫苗普及，世界經濟可望逐步回到軌道，IMF預估2021年全球經濟成長率預期有5.5％的成長，再加上市場的船舶訂單數來到自2003年的低點，未來市場的需求預期會超過船舶的供給數量，支持散裝市場的反彈力量。

反應散裝市況的波羅的海指數（BDI）持續走揚，5月平均2965點，創11年歷史新高。徐旭東表示，製造業PMI景氣復甦亦帶動整體散裝貿易運輸成長，雖然5月中旬以後有修正至2400點，但整體散裝景氣仍維持在相對高點，裕民也會持續投入品牌願景重建、創造長期收入、發展智能船舶、強化團隊合作及永續多元經營。