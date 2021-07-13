特斯拉創始人兼執行長馬斯克（Elon Musk）周一在法庭上為該電動車大廠於2016年收購太陽能公司SolarCity的交易辯護，並堅稱他並未施壓促成這筆交易。他表示，董事會才掌控這家公司，並表示如果他不當執行長，特斯拉就「死定了」。

周一特斯拉股價收漲4.38%，為685.70美元，為標普500指數和那斯達克指數帶來最大的提振。受特斯拉和銀行股上漲帶動，周一美股三大指數同步再創歷史收盤新高。

數家工會年金基金和資產管理公司提起這項訴訟，指控這位名人CEO以強硬手段施壓特斯拉董事會動用公司資產，以26億美元的全股票交易方式收購SolarCity。

當時馬斯克擁有特斯拉和SolarCity各約22%股份，而SolarCity是由馬斯克堂兄弟所創立。部分特斯拉股東主張這筆交易旨在救援馬斯克對該太陽能板公司的投資。

股東要求法院命令馬斯克將這筆交易費用還給特斯拉，這表示，如果馬斯克敗訴，可能被判賠償特斯拉26億美元，將創下史上個人訴訟案中最高的賠償金。

該訴訟指控馬斯克主導董事會的討論，促使特斯拉支付更多資金收購SolarCity，以及當年身兼特斯拉和SolarCity董事長的馬斯克，刻意隱瞞該太陽能板公司的財務危機，以誤導股東支持這項交易。

馬斯克向法庭表示，特斯拉董事會全權處理SolarCity的交易，他並未加入協商收購條款的董事委員會。他表示：「我甚至不知道發生什麼事」。

他並主張他沒有能力解僱或僱用公司董事，且由於他在這兩家公司擁有相同比例的股票，而該交易也並未涉及現金，所以他並未從中獲利。他表示，該合併案旨在將特斯拉的電池業務與SolarCity的永續能源發電技術進行整合。他表示，這並沒有財務上的收益。

法律專家表示，法官將尋找馬斯克威脅董事會成員，或董事們認為無法抵抗馬斯克的證據。

馬斯克在作證時並表示，他非常努力地不要當特斯拉的執行長，卻不得不當，「坦白說，如果我不當CEO，特斯拉就死定了」。

特斯拉的董事會成員和參與交易的其他人士最快將於周二赴法院作證。