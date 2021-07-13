1.世界(5347)：營收可望逐季創高，昨外資擴大買超，盤初股價強彈至121元，躍過月線。

2.聚亨(2022)：外資擴大賣超增強漲多賣壓，今早股價開低走低逾9.5%，跌出5日線。

3.官田鋼(2017)：上半年EPS 1.23元，昨外資大舉買超7951張，但今早漲多賣壓宣洩，股價回調逾6%，5日線警報響。

4.怡利電(2497)：昨外資轉買超360張，今早交投火熱，股價疾拉漲停鎖死。

5.中鋼(2002)：6月合併營收388.23億元、年增62.32％，但昨三大法人聯手賣超7590張，今早股價開高走低，回測季線。

6.華通(2313)：手機主板第三季起開始放量，外資連3日買超合計逾1.3萬張，早盤攻漲停。

7.健和興(3003)：Q2、H1成績耀眼，早盤突破百元大關創高，但反壓隨即增強。

8.榮科(4989)：原物料供給有限使得供需不平衡短期難解，搭上多方列車，跳空漲停。

9.和椿(6215)：6月營收2.26億元，年增46%，多方續攻，再一根漲停板。

10.皇鼎(5533)：積極處分資產，Q3業績添柴，今人早觸及漲停板，隨後漲幅維持9%以上。

11.台玻(1802)：6月營收年增近5成，H1年增62%，本土法人接棒買超，走高2%拚回43元。

12.凌陽(2401)：6月營收年增32.68%，H1年增近5成，早盤續高漲近9%，再刷新短高。

13.新唐(4919)：前五月獲利超車2020全年，不畏列入注意股，股價衝上123元漲停。

14.祥碩(5269)：步旺季Q3業績可期，晨盤飆上1740元漲停，登五個月高價。

15.愛普(6531)：營收亮眼，上半年挑戰賺進一股本，早盤續漲逾7%，重返700元關卡。

16.文曄(3036)：通過配息3.2元，衝刺高成長產品市場，股價上揚近4%。

17.偉詮電(2436)：IC設計回來了，加上外資連2日買超，人氣匯集，晨盤上攻逾4%，突破前高92.1元。

18.神達(3706)：第二季EPS2元起跳，早盤續漲逾2%、改寫前高。

19.精元(2387)：Q3業績戰新高，早盤彈漲7.6%，收復短均、月線。

20.朋程(8255)：基本面有撐，三大法人昨回補，早盤觸及漲停。

21.吉祥全(2491)：6月營收躍增，激勵跳空鎖漲停，登1個月高。

22.康普(4739)：中美電動車競速，類股添馬力，連兩日獲外資買超相挺，早盤急拉大漲逾7%，衝3年高價。

23.振曜(6143)：喜迎接彩色電子閱讀器換機潮，早盤彈升4%，攻克50元。

24.台蠟(1742)：6月營收年增逾6倍，早盤急拉鎖漲停，收復月季線。

25.美琪瑪(4721)：電動車題材火熱，吸引買盤湧入，連兩日亮燈攻頂，衝上近3年高價。

26.亞光(3019)：獲外資連3買，今放量大漲5%，觸及百元關。

27.光麗-KY(6431)：6月營收亮眼，早盤一度漲停，衝上高點40.05元。

28.璟德(3152)：6月營收年增61.63%，晨盤急拉大漲8%，站回500元及各短均線。

29.天宇(8171)：6月營收年增9倍，寫53月高點，激勵今跳空漲停，衝上天價74.2元。(編輯整理：李慧蘭)