高雄76歲阮姓男子疑似因為罹患失智症，6月24日接種AZ疫苗後7月9日又自行到接種站施打莫德納疫苗，2劑只隔2周又混打，阮男女兒嘲諷爸爸是「全台最幸褔的老人」。衛生局表示，注射醫院已持續追蹤阮男健康狀況，會嚴格要求接種前查核相關紀錄。

據了解，家屬事後發現阮男竟有2張黃色疫苗接種紀錄卡，檢查阮男的健保卡，發現卡片前後各有一二劑接種貼紙，立即向1922聯繫並說明情況。1922告知家屬，這個情況要跟高雄市衛生局反應。

家屬立即致電高市衛生局，衛生局表示現阮男在打完針的時候才說「他打過第一劑了」。但家屬質疑，健保卡正面已經貼了第一劑的接種貼紙，現場是不是沒有過卡？為什麼沒有檢查？

當時衛生局向家屬表示，現場的健保卡資料不會是及時的，所以看不到他第一次接種的時間，但一定會檢查健保卡是不是本人，更強調不可能在背面貼貼紙，這種事情不太可能會發生，他們會再去調查看看是怎麼回事，有結果再回覆。

家屬擔心烏龍接種狀況會產生怎樣的免疫反應，到健保APP查詢接種記錄，結果阮男的接種紀錄還是「0」。家屬還酸「感謝政府的超前部署，但到底都部署了什麼」。

據了解，其他醫院醫護人員也在內部群組反應，確實有遇過民眾在其他場館接種，健保卡上有貼疫苗接種貼紙，但讀IC卡卻查無接種紀錄的情況發生，呼籲一線同仁連結中央流行疫情指揮中心的資料庫查詢確認，避免烏龍事件發生。

對此衛生局澄清，該民眾7／9未持接種通知書前往接種，現場經由兩道程序確認未曾接種過相關疫苗，先由現場醫院工作人員詢問，該個案並填具「過去未曾接種COVID-19疫苗」切結書，表明未曾接種。再經醫師問診時第二度詢問，亦回稱未接種過相關疫苗。後醫院現場工作人員未察健保卡上標示貼紙，而完成注射。

注射當日阮綜合醫院發現後，隨即電話關訪當事人，未發現健康有明顯異常。12日再度電訪，家屬回應僅注射部位稍微腫痛。13日醫療團隊到家訪視，經醫師現場診察評估無異常，注射醫院持續對個案進行健康追蹤，以確保無虞。

衛生局表示，本案在民眾接種過程中雖然已經兩道程序把關，民眾也兩度表示未曾接種，但醫院未依照既定流程在接種前察看健保卡。衞生局將據以檢討相關接種注射並嚴格要求接種醫療診所為民眾接種前，務必確認健保卡相關記錄。