據大陸海關總署統計，6月外貿進出口總值連續13個月保持正增長，進出口規模創下歷史同期最好水準，繼續保持穩中向好態勢。

今年上半年，大陸外貿進出口總值18.07兆元（人民幣，下同），比去年同期增長27.1％，其中出口9.85兆元，增長28.1％；進口8.22兆元，增長25.9％。

6月當月，大陸外貿進出口3.29兆元，年增22％，外貿進出口已連續13個月實現正增長，進出口規模創下歷史同期最好水準。與2019年同期相比，今年上半年的進出口增速依然高達22.8％，對外貿易穩中向好、表現亮眼。

大陸海關總署統計分析司司長李魁文表示，今年上半年一般貿易進出口11.19兆元，增長30.7％，占外貿總值的61.9％，較去年同期提升1.7個百分點。出口方面，機電產品出口表現搶眼，上半年出口5.83兆元，增長29.5％。

同時，李魁文表示，跨境電商、市場採購貿易等新興貿易業態也顯示出蓬勃發展勢頭，貿易方式結構進一步優化。