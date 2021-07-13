【旅奇傳媒/編輯部報導】三級警戒至今近兩個月，終於看見解封曙光！面對適度鬆綁的政府措施，各行各業更是積極準備，迎接久違的遊客。悶了這麼久，很想好好動一動，出門走走也要防疫喔！喜愛自行車的朋友，除了與心愛的單車騎行探索各地，也別忘了到自行車文化探索館朝聖一番。

▲一遊自行車文化探索館，體驗全方位解密的自行車文化。 圖：自行車文化探索館╱提供

秉持文化傳遞、生活互動與環境友善的理念，結合互動藝術及體驗科技，全方位解密自行車文化的探索場域的自行車文化探索館，高規格執行防疫期間的開館準備，並提出四大安全防護宣言：參觀分流、加強防護、安全距離、定時消毒，嚴格進行同時段人數管控，服務人員全程佩戴口罩、面罩與手套，館內時刻維持 1.5公尺參觀距離，且全館環境空間加強酒精消毒與清潔，提供民眾微解封也能安心出門透氣與充電的另一種選擇。

自行車文化探索館建議防疫期間也應適度運動，透過智慧訓練台將騎行拉回室內，在家也能約騎維持健康。若外出騎自行車，別忘堅守安全原則，拉長行進社交距離、選擇人車少的路線，並全程佩戴口罩避免交談，讓防疫長期對抗病毒期間安全又健康！

地址：台中市西屯區東大路一段997號

網址：

開放時間：週一至週日09：00～17：00（週三休館）

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）