今年24歲的梅澤愛優香曾是AKB48旗下分支團體「打工AKB（バイトAKB）」其中一員，每個人的時薪1000日幣（約新台幣257元），未料團體半年後解散，梅澤愛優香索性轉往商界，只花了4年就坐擁3間拉麵店，年收破千萬相當勵志。

根據《NEWSポストセブン》報導，梅澤愛優香從小就喜歡煮拉麵，退役後把心力轉往研究烹飪拉麵，她吃遍300家拉麵店品嚐各式口味，再歷經無數次的反覆操作，年僅20歲就在老家神奈川開了人生第一家拉麵店，她憑著對拉麵的熱情，以及「我想讓更多人吃到我做的拉麵，因為我已經提高了我的技術」的決心，1年後鎖定熱鬧的東京，在該城市開了分店，過了2年再度展第3家分店，才24歲就成為3間拉麵店的老闆，十分不容易。

梅澤愛優香短時間竄起，雖然受封「拉麵女王」，但不免遭受外界惡意的抹黑，遭質疑背後有金主當靠山，對此她接受日媒《JCAST NEWS》採訪時，強調創業初期的資金330萬日幣（約新台幣85萬）都是自己辛苦存下的血汗錢，澄清絕對不是有乾爹贊助；同時她也用行動證明實力，4年開3間店，今年還出版創業相關書籍，外傳她的年收入高達3千至5千萬日幣（約新台幣773萬至1289萬元）。

雖然已經是老闆，梅澤愛優香每天都會到各家店內巡視，認為親自看到顧客的表情能得到最真實的反饋，而她的拉麵店吸引不少女性消費者，梅澤愛優香推測可能是店內注重顧客隱私，在廚房和客人之間加裝砂玻璃，減少尷尬對視的機會，另外店內注重裝潢，希望打造出像餐廳一樣的氛圍。最後，她坦言對管理、經營層面不在行，但會盡力去完成，「我覺得我擁有懂生意、懂吃喝的員工是一件幸福的事，我的初衷就是為客戶提供盡可能好的東西。」