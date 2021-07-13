NBA本季已進入尾聲，當公鹿和太陽正在展開廝殺的同時，那些早早就在休整的球隊也開始補強，連續兩個賽季無緣季後賽的勇士希望把握住史提芬柯瑞的巔峰尾巴，瞄準拓荒者隊球星利拉德，繼續打造一支足以奪冠的豪華陣容。

根據勇士隨隊記者Anthony Slater報導，勇士高層在內部已經討論過交易利拉德的想法。勇士手中可以用的籌碼包括威金斯、榜眼懷斯曼、烏布雷（先簽後換）、以及今年選秀首輪7號籤和14號籤。

勇士新賽季將迎接克雷湯姆生復出，但在競爭越來越激烈的西區當中依照勇士目前陣容顯然無法確保他們能夠脫穎而出，因此勇士高層正在想盡一切辦法讓他們再次成為聯盟最頂級球隊之一，畢竟柯瑞的巔峰時期正在逐年縮減，如果不借助這個機會去尋求一切有可能提升球隊爭冠實力的話，那麼，球隊不僅會浪費柯瑞剩餘價值，還會讓他們這幾年所繳交的豪華稅付諸東流。

儘管利拉德目前還沒有和球隊撕破臉，但如果想要奪得總冠軍，留在拓荒者的希望確實不大，但如果能夠改披勇士戰袍，與柯瑞和克雷湯普生組成超級後場三巨頭，利拉德將有獲得爭冠機會。

不過許多球迷心裡會有兩個疑問，一是勇士有了柯瑞，幹嘛還要利拉德？二是利拉德的高薪，勇士吞得下嗎？

雖然柯瑞和利拉德都是控衛，但兩人都擁有絕佳投射能力，尤其是柯瑞，他沒有持球的打法甚至比手中有球更具威脅，所以，利拉德可以扮演一個純控衛角色，而柯瑞則可以改打得分後衛，克雷湯普生直接頂上小前鋒位置，如此一來，勇士的後場將成為聯盟最恐怖的後場三巨頭。

其次是利拉德的合約，勇士是透過球員交易，所以他們可以接收利拉德的剩餘合約，無非就是多繳一些豪華稅，勇士過去5年一直都在繳納豪華稅，老闆根本不在乎，更何況身為聯盟最火爆的球球之一，只要勇士能夠再次成為奪冠熱門，只要他們能夠組成柯瑞、利拉德、克雷湯普生這樣的頂級陣容，球隊就能夠賺進大把鈔票，因此這些擔憂都是多餘的。