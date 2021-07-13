近日有研究發現，接種2針德國BNT疫苗後，抗體數量會在半年下跌，或有需要補打第3針。香港東網報導，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（13）日接受電台節目訪問時表示，接種BNT後的抗體水平只會維持6至9個月，加上出現變種病毒株，認為接種第3針疫苗只是時間問題。他也提醒港府，搶買第二代疫苗愈快愈好，免得搶輸西方國家。

崔俊明表示，藥廠正在向美國食品及藥物管理局FDA申請批准緊急使用第3劑疫苗，而藥廠正研究針對Delta變種病毒的第二代疫苗，相信研製成功後，港府會盡快採購。

崔俊明表示，腎臟或心臟等器官移植病人的免疫系統比較弱，可能因為需要服用抗排斥藥物，因此即使接種2劑新冠疫苗，抗體水平都可能很低，認為他們都有需要打第3針。

崔俊明還說，預料最快要在明年初才有第二代新冠疫苗供應，但西方國家採購疫苗的速度，一般比亞洲地區快，所以如果港府只靠BNT的德國生產線，未必可以在第一時間搶到新一代疫苗。

至於混合接種不同技術平台的疫苗是否安全？崔俊明指出，混打的副作用不一定會增加，相信先打2劑科興、再打1劑BNT，可提升疫苗整體效率；但崔俊明認為，接種第3劑疫苗後會出現下針傷口疼痛、輕微發燒或疲倦等情況。