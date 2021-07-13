三級警戒今（13）日正式微解封，但高市消防局曾姓中隊長昨日仍與休妻子參加溯溪網路團，前往屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布溯溪，途中發生意外造成吳姓、許姓男子溺斃，潮州當地消防及救難隊員，經過5個多小時崎嶇山路輪流搬運，在晚間晚間10時半左右，將死者遺體運回龍穴瀑布停車場交給家屬。整起案件才傳了出來，而其中揪團的還是高雄市消防局一名曾姓中隊長，高雄市消防局上午召開人評考績會，決議記過一次，同時改調非主管職。

高雄市消防局表示「曾姓中隊長在12日申請個人休假，偕同妻子前往屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布參加揪團溯溪活動，共10人，有關違反中央防疫相關規範部分，已由屏東縣警方及相關單位偵辦中。另外曾姓同仁身為第一線防疫人員，且擔任幹部，明知故犯，違反國家重要防疫政策。本局第一時間獲知訊息，立即進行內部查處屬實，改調非主管職務。另外，本局也在13日上午立即召開考績委員會，決議記過1次，給予當事人嚴厲處分，以示警惕。

根據調查，在溯溪過程中，當一行人抵達鴛鴦瀑布後，吳姓男子不慎溺水，許姓男子趕緊跳下救援，但卻雙雙溺水，曾姓消防中隊長也跳下去救援，但因兩人疑似卡在石縫中，經同行團員合力拉起，但均無生命跡象。

鴛鴦瀑布位於來義鄉大後部落，從南大武山莊小路進入山谷後步行還要約2個小時，途中還要溯溪及在石頭上跳躍，風景相當漂亮，但是危險性也相當高，初步了解，來義等山區近日下了大雨，溪水湍急，產生不少漩渦，2名死者疑被漩渦捲入引發意外。

但當地人指出，汛期期間或水大的時候，瀑布下的深潭因水流太強會有拉力，其實並不適合游泳。由於意外發生地點距離停車場仍需2小時步行時間，警消流輪抬運，順利將遺體交給家屬。

潮州警方表示，由於遊客違反防疫禁令造成意外，除了報請檢察官驗屍處理，釐清責任歸屬，並依違反傳染病防治法開出10張告發單，包括2名死者、曾姓中隊長夫妻，每張罰6萬以上30萬元以下。至於曾姓中隊長違反防疫規定，高雄市消防局將進行查處。