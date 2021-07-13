黃姓男子疑因疫情期間宅在家，悶壞了，自行「解封」，到北市某卡拉ok餐坊想歡唱解悶，卻遭店家拒絕，黃男不死心，竟乾脆賴在店裡不走，店家無奈報警趕人，黃才離開。台北地檢署依侵入住宅罪起訴黃男。
檢警調查，黃男今年2月19日上午11時55分，走到北市中正區，發現某家卡拉ok餐坊，遂走進店內向店員表示他想唱歌，但店員告知因疫情關係，該店只接待熟客，要求黃男離開。
但黃男明知遭店家拒絕，卻仍賴在店裡不走，該店店長及店員一再勸導仍拒不離開，無故留滯在店內，店長無奈下報警趕人，警方到場後黃才離去。
黃姓男子疑因疫情期間宅在家，悶壞了，自行「解封」，到北市某卡拉ok餐坊想歡唱解悶，卻遭店家拒絕，黃男不死心，竟乾脆賴在店裡不走，店家無奈報警趕人，黃才離開。台北地檢署依侵入住宅罪起訴黃男。
檢警調查，黃男今年2月19日上午11時55分，走到北市中正區，發現某家卡拉ok餐坊，遂走進店內向店員表示他想唱歌，但店員告知因疫情關係，該店只接待熟客，要求黃男離開。
但黃男明知遭店家拒絕，卻仍賴在店裡不走，該店店長及店員一再勸導仍拒不離開，無故留滯在店內，店長無奈下報警趕人，警方到場後黃才離去。
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