《國際油價》原油亞洲電子盤反彈 10:362021/07/13 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到投資人對原油供應緊張和庫存下降的樂觀情緒支持，令盤中油價呈現反彈的態勢；然而部分國家新冠染疫人數激增，以及OPEC+生產計劃的不確定性，使得漲幅受到限制；周二(7/13)截至台北時間上午10點10分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.18美元，報每桶74.28美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.17美元，報每桶75.33美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤微幅震盪 《商情》黃金亞洲電子盤走軟 #報每桶 #原油 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》促進海運業競爭 美國政府簽署備忘錄 09:452021/07/13 財經 《國際產業》中日展開東南亞高鐵龍頭之爭 09:112021/07/13 財經 《美股掃瞄》特斯拉和銀行股領軍 美股三大指數同創新高 09:112021/07/13 財經 財報行情撐腰 台股續衝 04:102021/07/13 財經要聞 前進東奧倒數10天》體操共分3大項 首屆只有男子競技體操 04:102021/07/13 運動天地 豐興本週盤價 全面維持平盤 11:512021/07/12 財經 滴滴效應 70陸企赴美上市生變 04:102021/07/13 全球財經 神腦國際2款快篩試劑開賣 04:102021/07/13 時尚消費 《國際金融》疫情現商機 東南亞行動錢包全球增最多 09:112021/07/13 財經 降準利多 陸股匯雙漲 04:102021/07/13 財經要聞 《晨間解盤》中實戶進駐電子 強者恆強(倫元投顧提供) 07:462021/07/13 財經 財經熱門新聞 半導體股 14檔飆漲停 - 財經要聞 - 工商時報 重整大王炒資產股創百億身家 林學圃違反證交法官司纏身 - 財經 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 信用卡額度只給1000元 網驚：比拒發還羞辱人 - 財經 歐盟擬對航運課碳稅 業者緊張 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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