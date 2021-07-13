受到投資人對原油供應緊張和庫存下降的樂觀情緒支持，令盤中油價呈現反彈的態勢；然而部分國家新冠染疫人數激增，以及OPEC+生產計劃的不確定性，使得漲幅受到限制；周二(7/13)截至台北時間上午10點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.18美元，報每桶74.28美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.17美元，報每桶75.33美元。(商品行情網)