美股創高，台積電ADR收盤價為122.63美元，漲1.72%。台積電(2330)跳空開高7元達600元，盤中漲12元至605元，帶領台股上攻一萬八千點。台積電即將於15日召開法人說明會，受惠旺季需求，法人預期台積電第三季業績再創新高。

美股持續創高，道瓊工業指數一度挑戰35000點關卡，費城半導體指數漲逾1%。台積電美國存託憑證（ADR）攀高至122.63美元，漲2.07美元，漲幅1.72%，換算每股為台幣687.1元。台積電周一收在593元，今早直接超越600元關卡。

台積電即將於15日召開法人說明會，隨著時序逐漸步入傳統旺季，包括蘋果（Apple）、聯發科及超微（AMD）等客戶需求強勁，台積電第三季業績可望再創歷史新高。

法人表示，台積公司受惠於成熟製程滿載，客戶積極採用7奈米、5奈米製程，台積電第三季業績有望季增5-10%，續創歷史新高，下半年表現比上半年更為強勁，全年營收將達到成長20%的目標，年度營收也再創新高。