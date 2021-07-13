受惠於車用及HDI相關產品需求暢旺，PCB廠-健鼎(3044)下半年營運看好，健鼎預估，第3季會比第2季好，全年業績將再創歷年新高，不過今天除息買盤不賞臉，早盤股價逆勢下跌，未能順利填息。

健鼎今天除息，每股配息7.35元，早盤股價以低盤開出，填息還要再等一等。

儘管未能順利填息，伺服器/網通及記憶體/SSD產品需求強勁，且各產品應用HDI比重增加，帶動健鼎今年上半年業績亮眼，健鼎6月合併營收51.59億元，月增8.9%，年成長12.7%，為歷年同月新高，累計第2季合併營收為150.43億元，季減0.38%，但年成長15.63%，累計前6月合併營收為301.44億元，較去年同期成長21.9%，為歷年同期新高。

展望第3季，儘管智慧型手機市場需求疲弱，但第3季為傳統旺季，且汽車因車用半導體缺料逐漸紓解需求湧現，健鼎樂觀看待下半年營運，健鼎表示，第3季可望比第2季好，全年合併營收可望再創歷年新高。

為因應客戶需求，健鼎湖北仙桃三廠已開始量產，新增10%產能，總產能將由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI。