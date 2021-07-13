戶外機能服與家紡廠光隆(8916) 今年第二季營收在成衣與羽絨出貨逐漸回溫，再加上歐美陸續解封，成衣客戶已現追補下單，下半年度在家紡旺季效應與成衣接單轉佳下，營收表現將優於上半年，全年營收有望轉為正成長。光隆配發3元現金股利，殖利率約達6.8%。光隆近8年平均現金配息3.14元，平均殖利率達6%以上。

光隆今年在家紡持續成長下，6月營收10.31億元，月增54.44%，年減9.02%；第二季營收23.95億元，季增41.72%，年減0.56%；今年前6個月營收40.86億元，年減3.57%。

光隆家紡部門受惠日本宅經濟熱潮帶動，以其主力客戶，也是日本最大的居家用品品牌，在近一季度的財報公告上，營收成長率高達24%，來自線上銷售的成長也有16%，足見日本家居用品巿場需求持續暢旺。時序進入家紡傳統出貨旺季，客戶拉貨動能將可保持火熱，全年營收有望維持雙位數成長。

光隆成衣今年第二季在美系大眾運動品牌客戶拉貨動能大幅回溫下，年減幅度已較上季縮小過半，而隨歐美與日本等地區疫苗接種率提高，已見陸續解封，客戶端對於戶外運動用品商機復甦展望樂觀，已開始追補下單，有助下半年度營收恢復為正成長，成衣今年接單總值，料將勝過去年。

對於全年展望，光隆下半年在家紡旺季效應與成衣接單轉佳下，下半年營收將重返成長軌道，有助全年營收趕超去年。並且成衣與家紡營收比重持續上升，產品組合優化效應也將有助毛利率進一步提升。