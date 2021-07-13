全球自行車市場持續熱絡，自行車族群上半年都繳出漂亮的成績單，多頭喜氣洋洋，美利達(9914)飆最快、漲逾2%，巨大(9921)及桂盟(5306)漲幅落在1%上下。

全球各主要市場自行車庫存量持續處於低水位，無論是零件廠或是整車廠生產都不能滿足市場需求，法人預期，市場這波需求可望維持到今年底，目前電動自行車(e-bike)熱潮正盛，將是自行車族群未來營運穩健成長的主要動能，美利達、巨大、桂盟的續航力受到看好。

美利達6月營收25.12億元，年減14.24%；第2季營收72.73億元，年減4.2%；上半年營收152.97億元，年增18.92%。其中，上半年中國大陸出口量年增19%、營收年增23%，電動自行車出口量年增25%、營收年增53%。

巨大6月營收72.8億元，年減3.84%；第2季營收213.85億元，年增8.5%；上半年營收419.9億元，年增27.2%。巨大指出，歐美市場一般自行車及電動自行車需求仍維持高檔，不過，因為去年6月營收因歐美市場解封後，銷售飆高造成基期拉高，目前歐美銷售公司庫存水位仍低，限制銷售面，第2季銷售動能仍強勁，創下單季營收歷史新高。

桂盟6月營收7.26億元，年增38.43%；第2季營收為20.01億元，年增45.18%；上半年營收達38.07億元，年增52.43%。其中，歐美補修市場需求維持高檔，拉高自行車鏈上半年銷售年增52%，而非自行車業務在上半年營收年增率達55%。