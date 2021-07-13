美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一表示，她正在推動放寬嚴格的旅行限制措施。不過，美國衛生官員仍然擔心此舉將導致國內疫情升高。基於相關政策，美國禁止全球大多數地區的遊客入境。

十多個美國商業團體、多位國會議員與外國政府一直在敦促拜登政府放寬川普時期實施的嚴格限制措施。

雷蒙多接受路透社訪問時表示：「我們正在努力，我正非常努力地在推動這件事」。

雷蒙多表示，她在上周五與美國衛服部長貝西拉（Xavier Becerra）會面協商，但尚無何時能做出決定的相關資訊可供發布。她表示，美國聯邦疾病管控和預防中心（CDC）很緊張，且很難得知人們是否已經接種疫苗，「沒有可靠的疫苗護照，這是一大障礙」。

白宮對此表示，會持續與歐盟、英國、加拿大和墨西哥討論該如何解除限制。美國官員表示，他們還沒有時間表。旅遊業高層則認為美國可能要到8月或更晚，才會解除旅行限制。

此前白宮已一再重申，沒有推出國家疫苗護照的計畫。

知情人士透露，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）已經加入雷蒙多的行列，合力推動取消旅行限制的計畫，不過拜登政府中的其他官員仍然擔心向更多國外旅客敞開大門，可能會導致新冠疫情升高。