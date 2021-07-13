台積電與永齡基金會購買1千萬劑BNT疫苗成功，如今慈濟也有機會購得，遠東集團董事長徐旭東今天在裕民股東會爆料，早在今年初就就申請要買疫苗，也透過管道詢問過政府能否購買，但被以「這是政府的事情」打了回票，就沒有再繼續，但他仍認為採購疫苗是敏感的議題，還是應該由政府做。

徐旭東表示，因為旗下事業體有醫院，所以最早就有要買疫苗的想法，年初的時候就想買疫苗，但考量這是政府職權，那個時候很單純問政府，被傳達「輪不到你，這是政府的事情」，後來就沒繼續，決定當個「乖寶寶」等疫苗。

徐旭東表示，遠東集團因為跟三個德國的大企業有合資關係，在台灣有公司、有工廠、也有德國的員工等等，不需要中介就能購買疫苗，不該是太大問題，是可以買的，只是他認為「敏感的東西，還是應該政府作」，雖然繼續做下去（買疫苗）也行，但跟政府溝通後，決定尊重政府採購機制。

徐旭東也說，疫苗要出高價才買得到，這是比較敏感的事情，要如何在採購上能有靈活的動作，如果按照傳統的採購辦法，可能辦不到，這是個很有趣的題材。

對於微解封的效果，徐旭東表示，百貨業目前都是很遵照法令在走，但疫情變化誰也講不出會變成怎樣，不過他認為，整體零售業是需要開放的，不然沒辦法生活。