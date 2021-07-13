42歲台劇女神高宇蓁近幾年鮮少拍戲，專心在經營自創保養品品牌，她也常在社群分享宣傳，近日她曬出沐浴辣照，透露自己每天泡在樣品堆裡，都快成樣品，不過網友注意力都放在她惹火美照上。

高宇蓁在IG寫下：「每天泡在樣品堆裡～都快成樣品了我洗我洗我洗香香」，並附上沐浴辣照，雖然僅露出側面，但仍讓大片美背一覽無遺，背上刺青相當搶眼，而42歲的她，皮膚緊緻無瑕疵，完全看不出歲月痕跡。

網友見狀都直呼「怎麽可能會有那麼美的樣品」、「這樣品我喜歡」，還有人好奇問照片是誰拍的，她也親自回應「當然是自己拍的」、「智能手機那麼方便」。

高宇蓁靠著演出《夜市人生》、《世間情》等台劇走紅，2018年她自創保養品牌，擔任CEO，每個月平均營業額達千萬，年收破億，相當有生意頭腦，而最近因為疫情，各行各業都陷入困境，不過她的品牌不僅沒受影響，反而逆勢成長。

而她之前曬出滿桌的名牌戰利品，卻遭網友砲轟「把錢拿去跟賈永婕一樣做公益不是很好？」讓她罕見暴怒，「不要在那邊嘴砲了，你又知道我沒有做了，沒有上新聞、沒有Po文就是沒有做嗎？」

其實，她之前就和謝承均、林玟誼等藝人共同響應募集2千個熱血便當，送給警消醫護等第一防疫人員，事後她表明不喜歡作秀，因為行善是自發行為，不是拿來昭告大眾你有多善良。