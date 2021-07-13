菸草巨擘菲利普莫里斯 (Philip Morris International) 宣佈將以14.4億美元的現金收購總部設在英國、專精呼吸道疾病吸入性療法及設備研發製造的公司Vectura Group (Vectura)。Vectura股票在9日上午應聲大漲超過13%。

菲利普莫里斯旗下擁有萬寶路香菸等品牌。收購Vectura一舉在於取得其吸入式藥物配方，進而強化菲利普莫里斯年初宣布的「超越尼古丁Beyond Nicotine」策略。

在宣布收購的幾天前，這家菸草巨頭同意以大約8.2億美元的價格收購瑞士的Fertin Pharma公司。

凱雷集團 (Carlyle Group) 先前也曾接觸Vectura並出價13億美元，但菲利普莫里斯為投資人提出更誘人的價格。根據與菲利普莫里斯的交易條件，每股為1.5英鎊，高於凱雷每股1.36英鎊。

Vectura專精開發吸入性藥物，公司客戶包括葛蘭素史克、諾華和拜耳。Vectura協助開發出13種已上市的吸入式產品和11種非吸入式產品。去年該公司收入約為2.45億美元。

菲利普莫里斯執行長Jack Olczak表示，收購Vectura能夠為公司加速實現「超越尼古丁」策略，透過「創新的吸入式和口服式產品配方」達成公司長期成長及報酬。

菲利普莫里斯的策略目標是在2025年底前為消費者提供無煙選項，並期待公司發展擴大為涵蓋生活型態與消費性產品的公司，營收目標是在2025年達到10億美元。

另外，菲利普莫里斯預期2025年無煙產品的淨收入占總收入的50%以上。執行長Olczak說：「超越尼古丁是公司極具野心的計畫中的一環，讓公司利用自身強項切入相關領域，尤其是呼吸道藥物傳輸。」

「吸入性治療的市場很大、且快速成長，具有無窮潛力擴展至新的應用領域。菲利普莫里斯承諾投入科學、擁有資金支援，可望使Vectura的專業團隊實現其長期願景。雙方可以共同引領吸入性治療的發展，為病人、消費者、公共衛生和整個社會帶來好處。」

根據併購條件，Vectura會轉為菲利普莫里斯旗下獨立的業務單位。菲利普莫里斯將獲得Vectura的專利技術和藥品開發優勢，開發更多複雜的吸入性療法。

菲利普莫里斯相信Vectura和Fertin這兩家公司，將有能力建立處方藥和成藥的產品線。該公司執掌生命科學業務的Jorge Insuasty在聲明中表示，「Vectura將有機會和菲利普莫里斯一起投入創新吸入性藥物/設備開發和產品商化。」