大陸海關總署統計分析司司長李魁文表示，今年下半年大陸外貿面臨的不確定因素較多，下半年進出口年增速恐將放緩。

李魁文表示，總的看來，當前新冠肺炎疫情仍在全球多地蔓延，疫情走勢錯綜複雜，外貿發展面臨的不確定、不穩定因素依然較多。同時，去年下半年，大陸外貿進出口比去年上半年增長近27％，在較高基數的影響下，今年下半年進出口年增速或將放緩，但全年進出口仍然有望保持較快增長。

李魁文並表示，國際大宗商品價格上漲，階段性地推升企業生產成本，但輸出性通脹的風險應該說是總體可控。

他指出，今年以來，國際大宗商品市場價格整體呈現上漲態勢，如6月底反映國際市場大宗商品價格的CRB指數相比年初累計上漲幅度超過了25％，相比去年上半年最低點漲幅超過了1倍。

受國際大宗商品價格上漲影響，初步測算，今年上半年，大陸進口價格同比指數為108.5，價格對進口增長的貢獻率為35.4％。