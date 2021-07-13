台三線苗栗三灣路段因路面平坦、有許多彎道，一直以來有｢重機天堂｣之稱，但車禍事件也隨之頻傳。日前，一名頭戴「鬼滅之刃」豬頭造型安全帽的騎士，就因為企圖高速壓車過彎，結果整台車失控，不僅撂倒1根防撞桿，瞬間他還衝到對向車道，險些與一台機車相撞，驚悚過程全被後方騎士的行車紀錄器拍下，並將影片上傳臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」，直言「自己想死，但別出來害人，請為自己愚蠢的行為、跟嚇到我與AK騎士付出代價，1個月後記得去繳罰款」。

根據臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」該影片內容，裡頭一名頭戴「鬼滅之刃」豬頭安全帽，背鋼鐵人包包的車友，不僅造型吸睛，連行為都高調無比。當時，他準備騎車過彎時，疑似想來個高速壓車，但技術欠佳，操作失敗，車子一秒失控，先是撞斷馬路中央的塑膠防撞柱，接著衝到對向車道，與一台機車擦肩而過，驚險過程讓許多網友看了都捏一把冷汗。

影片一曝光，隨即引發熱議，由於社團裡很多都是重機高手，因此不少老司機戲謔表示「我以為會往右噴出去山谷」、「路這麼大條可以騎成這樣也算奇葩了」、「騎車就騎車出頭還真多」。

不過由於片中騎士駕駛車輛方法過於危險，加上該路段幾乎年年發生車禍意外，包括苗栗縣工業會理事長余增國、聯電名譽副董事長宣明智的醫師女婿黃鈺堯都在那斷魂，因此苗栗縣警察局交通隊長林炎巨過去就曾呼籲，用路人應依照道路速限行駛，通過彎道時減速慢行、勿跨越雙黃線侵入對向車道、過彎後直線路段亦勿瞬間加速，以免車身不穩，導致交通事故。

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