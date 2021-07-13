桃園市長鄭文燦13日上午主持防疫專案會議，他強調中元普渡還沒到，但往後將會按照中央的防疫標準進行，不會搶在內政部之前，採取防疫優先的政策，另東門溪遭民眾爆料連日呈現土黃色，鄭文燦要求桃園市環保局可按日連續處罰且採取累積加重處罰。

鄭文燦表示，疫情正在收斂當中，目前每個確診個案都可以追溯到明確的感染源，但民眾仍須保持警戒，針對中元普渡的活動，將會遵照中央的指示辦理，內政部對於宗教活動有一定的規範，桃園市不會單獨規定，也不會搶在內政部前。

鄭文燦也說，桃園市目前有31個接種站，施打率平均超過75％，除了專案施打以外，日後也將陸續替65歲以上的民眾施打，他指出桃園在六都內的疫苗施打率相當高，中央也明確宣布後續的梯次及疫苗種類，以往是里長分發疫苗接種通知書，現在改用中央的系統後，將會再由衛生局及民政局協調，讓民眾接種疫苗順暢、接種站不塞車。

另針對不少民眾抱怨東門溪連日呈現土黃色的溪水，鄭文燦則要求環保局加重處罰，若是捷運工程、下水道工程及營建工程而導致，將會交由相關局處處理，鄭文燦說，雖然不是工業汙水，但只要是惡意排放造成河川水質的影響，環保局可按日連續處罰並採取累積加重處罰，環保稽查不可打烊。