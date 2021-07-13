大陸國家衛健委今天（13日）通報稱，昨天（12日）新增29例確診病例，其中雲南和江蘇各新增1例本土感染病例。新增的確診病例中，廈門通報2例，均來自台灣。

通報顯示，新增的確診病例中，27例屬境外輸入病例，分別為雲南6例，上海5例，河南和廣東各3例，福建和湖南各2例，北京、天津、江蘇、湖北、四川和陝西各1例；另新增22名無症狀感染者，均為境外輸入。

據福建衛健委通報，12日福建省報告新增境外輸入確診病例2例，為台灣輸入廈門市；當日報告新增境外輸入無症狀感染者1例，為美國輸入福州市。

境外輸入確診病例1：林某，中國福建籍，赴台灣探親後，7月5日搭乘立榮航班B7511抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，11日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例2：林某，中國福建籍，赴台灣工作，7月7日搭乘廈航航班MF888抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，11日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

截至7月12日24時，廈門市累計報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例298例，其中台灣55例，高居第一。

廈門查出境外輸入的確診病例298例，分別來自：英國10例，菲律賓46例，美國38例，阿拉伯聯合大公國6例，愛爾蘭2例，荷蘭2例，馬來西亞21例，尚比亞2例，印度3例，俄羅斯28例，阿根廷2例，奈及利亞11例，厄瓜多1例，澳洲5例，新加坡6例，秘魯1例，加拿大5例，義大利3例，烏干達3例，坦尚尼亞1例，匈牙利3例，約旦6例，模里西斯1例，岡比亞3例，德國1例，喬治亞2例，台灣55例，柬埔寨10例，羅馬尼亞1例，烏克蘭2例，迦納3例，東帝汶2例，日本11例，外籍2例。