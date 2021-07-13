永齡基金會丶台積電採購1000萬劑BNT疫苗完成簽約。BNT執行長Sahin昨天在官網表示「很高興能提供在歐盟生產的疫苗給台灣人」，駐德代表謝志偉今天還原談判幕後，感謝德國經濟部官員和BNT所在地議員協助作為橋樑，並點名疾管署負責此案的某女性公務員，「對上下參與這次疫苗採購的公職人員的努力和用心，我背書」。

謝志偉今天在臉書表示，2021年7月12日，台灣向德國BNT採購疫苗一事，前後歷經將近一年，從2020年談到2021年，過程曲折婉轉，先官，再民，接著官民合體，最後，幾乎整整六個月前嘎然擱置下來的簽約一事看樣子終於有譜了。一千萬劑，很多人一定總算鬆了一口氣。

他先去謝謝兩位德國朋友。一位是德國經濟部的官員，另一位則是資深國會議員 ─ 德國最大友台組織「德台協會」的主席Anita Schäfer及該協會多位成員。此組織才剛從「德中協會 - 台灣之友」改為「德台協會」。

謝志偉指出，謝謝德國經濟部，是因為相關部會。謝其國會議員，是因為BNT所在地（Mainz）是她的選區。他們兩位是代表官方的謝志偉，作為BNT高層和台灣官民聯手採購疫苗案中，包括免責聲明丶原廠原裝直送台灣等關鍵議題的橋樑。

由於他和上海復星並無接觸，他說，這兩位鐵肩擔道義的朋友幫他平衡了BNT、復星、兩個慈善企業及台灣政府之間的微妙關係，一直到前兩天。

但是，謝志偉最想親自感謝的是一位他從頭到尾未曾謀面丶疾管署裡負責和BNT就疫苗採購合約聯繫的女性公務員。他說，因為來往的電子郵件都是使用英文，只知道她叫「Yuchen」。

謝志偉表示，他是今年1月13日忽接台北高層指令奉命親與BNT高層聯繫後，才知道疾管署長周志浩合約簽了寄回卻石沉大海之事，「設若一切順順利利，我應該是等貨到台灣才會知道吧」。

為了和對方論理，他把雙方自去年11月中旬至今年1月上旬， 整整3個月緊鑼密鼓的信件往來詳盡讀遍。從書面討論進到視訊會議、預擬議題、逐步達成共識，數量，價錢，交貨期程、細部琢磨合約的具體文字、簽完約發布的新聞稿等，聖誕節、元旦都沒休息。

他深為Yuchen信裡細膩、謹慎的態度所感動。但是，再看到一月八日，對方換了個人寫回信，英文裡夾雜著「我国」簡體字來要求改為「台灣」時，「就此磚落瓦掀，牆頃屋倒也」。

謝志偉指出，整個幕後協調、談判的過程裡，不僅他，國會議員及德官員都強烈感受到BNT的高層自始自終對供應台灣疫苗的高度意願及熱誠。這也是為什麼，在BNT的網頁上，直到他撰文時，仍看得到其執行長Sahin昨天用英文寫的「BNT很高興也能提供在歐盟生產的疫苗給台灣人」。

很多人說，「阿上海復星就是BNT的大中華地區代理，台灣硬要繞過它而直接找BNT，當然被打槍！」他只能指出，透過「緊急使用授權」的疫苗叫作「藥品」，還不是「商品」，也就是說「緊急使用授權」和「代理商」其實是互斥的概念。所以，這些疫苗只能賣給「國家」，「其他，就請自己想」。

他提醒「小英政府自己買不到疫苗，還阻擋民間購買疫苗」的人可以休矣。對上下參與這次疫苗採購的公職人員的努力和用心，他背書。至於府院上下的將士用命，「明眼人早就看到了。今天的結果，官、民要是有一邊怠惰的話，早就沒戲唱了」。

謝志偉引用德文諺語「結果是好的，一切就算好的」（Ende Gut alles gut)。表示，我們一起，全國上下攜手共同為台灣努力，對抗疫毒，同時捍衛我們的自由和民主。「只要不放棄，就已經贏一半了！」