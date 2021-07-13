金鶯曼西尼打進決賽表現優秀，但體力不如阿隆索。（美聯社）

大聯盟全壘打大賽的前兩位種子大谷翔平、賈羅(Joey Gallo)都在首輪出局，大谷與索托(Juan Soto)的激戰仍令人印象深刻，大谷在延長賽平手之後還上前擁抱一下索托。為了紀念今年1月過世的全壘打王漢克阿倫(Henry Aaron)，所有參賽者都穿上44號球衣，最後由衛冕者阿隆索(Pete Alonso)摘下冠軍！

第6種子曼西尼(Trey Mancini)做為大賽開場者擊出24轟，第3種子歐森(Matt Olson)以23轟遭淘汰。第7種子史多瑞(Trevor Story)擊出20轟爆冷打敗第2種子賈羅的19轟。衛冕者阿隆索一出場就給大家下馬威，繳出了恐怖的35轟，締造全壘打大賽的首輪紀錄（今年的時間減少1分鐘），徹底降伏對手裴瑞茲(Salvador Perez)。

第二輪開始大家有點累了，先攻的史多瑞縮水到12轟，被曼西尼輕鬆打出第13轟闖入決賽。延長賽擊敗大谷的索托也累了，加上1分鐘獎勵時間也只打到15轟，唯有阿隆索顯得游刃有餘，打到剩餘1分鐘時就達到14轟，他在暫停時間還做手勢鼓動觀眾，接著狠狠敲了兩棒就淘汰索托。

決賽輪只有兩分鐘，先攻的曼西尼打得滿頭大汗，兩分鐘17轟，最後漂亮擊出22轟（加上1分鐘獎勵時間）。阿隆索也是兩分鐘17轟，此時觀眾很緊張，但阿隆索還在唱唱跳跳不以為意。果然獎勵時間的1分鐘開始，阿隆索6發6中，最後一發他打出去就直接收棒了，以23轟擊敗曼西尼。看起來若不是去年疫情停辦，阿隆索可能連拿3屆冠軍，他是2019年國聯新人王，也是大聯盟菜鳥53轟的紀錄保持人。