全台實施3級警戒長達2個月之久，不少長照家庭都表示不堪負荷，希望政府早日推動長照機構解封。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日表示，初步規劃機構需要做到3件事才能開放，工作人員疫苗接種率達8成、服務對象接種第一劑疫苗滿14天，另機構也要做動線、隔離空間、發現疑似個案的應變措施等，細節待確認後才會正式公布。

陳宗彥表示，今早全國防疫會議特別請長照司，和地方政府做徵詢意見，初步規劃解封的適用範圍包括社區型長照、日照、小規模多功能家庭托顧、一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、身障福利機構的日照服務等。

機構提供服務的前提要做到3件事，陳宗彥表示，首先是工作人員施打率8成，才能提供服務，根據長照司統計，全國只剩下1個縣市還沒打到8成。若未接種疫苗或第一劑未滿14天者，服務前需檢附服務前3日內陰性證明，或解隔離證明，並配合每周自費快篩。地方政府依本指引提供服務，機構可填寫檢核表，報地方政府備查。

至於服務的對象，陳宗彥表示，第一劑疫苗需接種滿14天才能前往，未打疫苗，或是接種第一劑但未滿14天的對象，需提供陰性證明，或解隔離證明、3級警戒期間每周自費快篩的陰性證明。

防疫措施方面，分為：1.工作人員及服務對象，2.服務動線、分區、隔離空間，3.交通服務的管理，每車12人為限（含司機），4.疑似確診的應變措施，任一工作人員或服務對象確診時需暫停服務，通報主管機構，造冊、配合疫調，並將已知資訊通知可能接觸的對象，等待衛生單位來聯繫。