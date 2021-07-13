恒指開高早高 早盤漲1.5％ 10:522021/07/13 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在前晚美股三大指數齊創收盤新高的利多氣氛帶動下，港股13日開高走高，早盤漲1.5％。 恒指開高178點，報27694點；截至10點13分，報27927.46點，上漲412.22點，漲幅1.5％。 國指開高49點，報9995點；現報10102.54點，上漲156.81點，漲幅1.58％。 紅籌指數現報3893.97點，上漲44.46點，漲幅1.15％。 成交爆量 億級大戶交易倍增 《期貨》三大期指齊開高 7月台指期漲132點 #漲幅 #早盤 #現報 #恒指 #早高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股開盤漲逾180點再攻萬八 台積電站上600元 09:082021/07/13 財經 亞股補漲開趴 日股最high 04:102021/07/13 財經要聞 財報行情撐腰 台股續衝 04:102021/07/13 財經要聞 降準利多 陸股匯雙漲 04:102021/07/13 財經要聞 上市櫃營收 拚出最強上半年 04:102021/07/13 財經要聞 陽明6月、Q2、H1營收 三創新高 04:102021/07/13 財經要聞 1分鐘讀財經》散戶注意：陽明現增價曝光 這家認購10億元 08:292021/07/13 財經 美企第二季獲利 估大增64％ 04:102021/07/13 財經要聞 屏東網友送泰國蝦 號召400袋熱血 04:102021/07/13 地方新聞 《半導體》虹揚Q2營收創新高 H2擬調價 09:112021/07/13 財經 高振鵬睡夢中辭世 簡單家祭謝幕人生 04:102021/07/13 娛樂新聞 財經熱門新聞 三雄跌停航運玩完了？內行見1跡象驚喊快逃 - 財經 疫苗股慘綠 高端一度逼近跌停 聯亞跌逾20％ - 財經 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 半導體股 14檔飆漲停 - 財經要聞 - 工商時報 工商社論》中國恆大債券暴跌與人民銀行降準 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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