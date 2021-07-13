在前晚美股三大指數齊創收盤新高的利多氣氛帶動下，港股13日開高走高，早盤漲1.5％。

恒指開高178點，報27694點；截至10點13分，報27927.46點，上漲412.22點，漲幅1.5％。

國指開高49點，報9995點；現報10102.54點，上漲156.81點，漲幅1.58％。

紅籌指數現報3893.97點，上漲44.46點，漲幅1.15％。