桃園1名25歲徐姓男子11日失手打死21歲的曾姓妻子，遭逮時辯稱因懷疑妻子中邪，才持法器小關刀壓制驅魔，一時下手太重才釀禍，否認殺人；檢方12日晚間複訊後向法院聲押獲准；檢警初步相驗發現死者臉、脖和胸有大片瘀青、肋骨被打斷，沒有明顯外傷，研判是內出血致命，將擇日解剖釐清死因。

25歲徐姓男子和21歲曾姓妻子結婚2年，育有1歲多的兒子，一家3口和曾女媽媽、姐姐，今年租下八德一棟屋齡6年的大樓，在12樓其中1戶三房兩廳同住，夫妻倆都沒有穩定工作，靠家人接濟和徐男打零工維生。

曾女媽媽和姐姐10日趁周末假期，返回大溪老家，留徐男一家三口在八德家，11日傍晚4點多，曾母返回住處，驚見女兒倒臥客廳，僅著內衣、內褲，地上一片狼藉，還有大片血跡，嚇得打電話報警，但曾女已死亡多時，警方立即封鎖現場採證；警詢後依殺人罪嫌將徐男移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後認涉犯殺人重罪，向法院聲請羈押。

據悉，曾男平時有參加廟會活動，過去也曾有毒品等前科，曾女則患有精神疾病，曾因情緒問題有就醫紀錄，夫妻過去並無家暴通報紀錄、也並非高風險家庭，曾母也說夫妻感情融洽，不解為何發生憾事，案發後已將襁褓中的男嬰帶回照料，詳細事發原因正由檢警調查釐清。