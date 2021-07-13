CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)受惠車用需求強勁復甦，2021年6月、第二季合併營收同步「雙升」改寫新高。展望後市，公司持續聚焦5G、汽車、能源及生醫等利基市場，對未來營運展望及業績表現審慎樂觀看待。

同欣電股價昨（12）日攻上漲停價245元至收盤，創下歷史新高，今（13）日開高後續揚2.86％、再創252元新高價。惟隨後受調節賣壓出籠拖累一路拉回，盤中翻黑反跌2.86％至238元，在封測族群中表現偏弱。三大法人持續偏多操作，昨日買超達2789張。

同欣電6月自結合併營收創11.66億元新高，月增0.89％、年增達48.58％。其中，影像產品5.55億元，月減5.25％、年增51.85％，陶瓷基板3.22億元，月增6.79％、年增74.92％。混合模組2.18億元，月增7.28％、年增54.34％，RF模組0.71億元，月增27.08％、年減6.46％。

合計同欣電第二季合併營收亦創34.34億元新高，季增9.34％、年增達66.15％。其中，影像產品17.04億元，季增2.94％、年增79.39％，陶瓷基板9.01億元，季增22.24％、年增80.15％。混合模組6.36億元，季增9.06％、年增60.19％，RF模組1.72億元，季增41.91％、年減0.38％。

累計同欣電上半年合併營收65.75億元、年增達63.75％，續創同期新高。四大產品線方面，影像產品33.6億元、年增近1.03倍，陶瓷基板16.39億元、年增達54.09％。混合模組12.19億元、年增達42.17％，僅RF模組2.94億元、年減達16.47％。

同欣電先前法說時表示，第二季影像產品的車用CIS需求續強，手機CIS須視客戶提供晶圓量而定。去年第四季復甦的陶瓷基板，受惠新應用帶動需求續強，將爭取較合理報價，有助營運及毛利率回升。先前受累晶圓供給不足的RF模組，本季可望顯著好轉。

投顧法人認為，同欣電受惠車用需求強勁，帶動進氣壓力感測IC、LED陶瓷基板及車用CIS封測等需求，使第二季營收表現優於預期。在陶瓷基板及影像產品價格調漲下，看好毛利率有望回升至28％之上，每股盈餘估約3元左右。

同欣電7日股東常會通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息5.5元，將於8月2日除息。展望今年，面對疫情尚未緩解、貿易爭端不確定性影響等挑戰，公司持續聚焦5G、汽車、能源及生醫等利基市場，對未來營運展望及業績表現審慎樂觀看待。

同欣電表示，今年包括微機電（MEMS）壓力感測器、CIS、照明用陶瓷基板等汽車業務動能展望強勁，但晶圓重組及超音波感測頭具不確定性，RF模組因客戶產品處於交替期而較疲弱。預期4大產品以陶瓷基板動能最強，其次依序為影像產品、混合模組及RF模組。

投顧法人預期，同欣電今年汽車業務相關營收可望年增逾5成，營收貢獻自32％升至45％，智慧型手機貢獻則自37％降至低於30％。由於已成功提高多項產品價格，以反應原物料成本上漲，有助毛利率提升，預期今年營收可望成長逾3成、獲利成長逾5成。