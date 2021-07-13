裕民(2606)今天舉行股東常會，董事長徐旭東表示，雖然有疫情，還是希望在防疫規範下，一切如常舉行，有人說裕民怎麼那麼厲害，是因為營運不錯成為遠東集團第一場股東會，那真是的恰巧，股東會日期的選擇都是依規定來的，不過，在某個角度來說，裕民在集團關係企業當中，的確是很好。股東會通過配發每股現金股息1.2元，超過去年每股盈餘1.04元，配發率再度超過100％。

徐旭東指出，2020年受新冠疫情影響，市場動盪，波羅的海乾散貨指數(BDI)在5月14日時跌至新低393點，鋼鐵、煤等原物料貿易需求因全球經濟幾近停擺而大幅下降。下半年，受惠於北美穀物出口旺季及各國政府開始振興經濟、擴大內需，市場持續復甦。指數一路爬升在10月6日回穩至2097點，全年平均達1066點，年減21.21％。2020年，裕民全年合併營收85.07億元，稅後淨利8.78億元，每股盈餘1.04元。

徐旭東表示，面對航運波動，裕民整個財務結構都仍相當穩定，可說屬於一流的，表示團隊判斷正確，例如今年總共還加了12艘大型船舶，整個公司持續汰舊換新，目前公司船隊共有62艘，總載重頓逾800萬噸，但平均船齡沒有超過6年的，幾乎都是新船。隨著航運業景氣成長，新船加入、顧客也開始更換長期合約，使得公司走向更好更對的方向。