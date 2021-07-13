台61線西濱快速道路通霄海埔聯絡道，獲票選最美落日大道，吸引許多遊客來此捕捉最美懸日。（謝明俊攝）

通霄警分局在海埔聯絡道裝設科技偵測違規人車警示系統。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄警分局在海埔聯絡道裝設科技偵測違規人車警示系統。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄警分局在海埔聯絡道裝設科技偵測違規人車警示系統，派出所員警可以隨時監控違規人車。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

被譽為全國最美落日大道的通霄海埔聯絡道，經常吸引大批遊客到此捕捉最美懸日畫面，但因緊鄰台61線及台1線等大幹道，缺乏停車空間，造成許多來此遊客違規停車，警方為了解決違規停車，特別裝設違規停車偵測器，一旦發現有民眾違規，立即驅離，不從者將開單告發，警方籲請民眾切勿違規。

台61線西濱快速道路苗栗縣通霄鎮通灣至白沙屯段，於2018年6月完工通車，台61線通霄海埔地區設有匝道，聯接台1線，這條海埔聯絡道為東西向，兼以地勢是東高西低，每當夕陽西下時，懸日美景吸引大批遊客來此追捕聚焦，交通部公路總局曾舉辦票選，海埔聯絡道獲選為最美落日大道頭銜。

但由於海埔聯絡道不過短短數百公尺，路肩無法畫出停車位，台61線南北向匝道又不能畫出停車位，多數前來觀賞落日遊客，只能停在台61線東側匝旁空地，但因不夠寬廣，可容納車輛有限，所以經常有民眾被迫違規停車，只為觀賞短暫落日美景。縣府曾有規畫要在61線東側匝道旁空地設置停車場，但至今仍無下文。

轄區通霄警分局埔口所為了維持該路段交通秩序，經常要抽派警力前往維持，甚至遇到懸日最佳美景時段，更是出現車滿為患的現象，嚴重時，縣警局還要指派交通隊支援交通整理。

分局考量埔口派出所警力單薄，才研擬以科技執法協助不足警力，架設多組「位移偵測違規停車警示裝置」，在新埔聯絡道禁止停車區域及道路中央劃設警示區塊，如遇違停車輛或行人進入警示區域30秒，透過微波傳送將違停地點狀況畫面回傳埔口所並發警報。

近日警方進一步強化這套系統，商請通霄鎮公所補助經費設置即時廣播系統，違停車輛或違規行人一旦進入警示區域，除發出警報外，值班員警可以利用廣播系統廣播驅離違規人車，警方呼籲民眾，務必遵守交通規則，共維交通安全及順暢。