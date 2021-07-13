暑期原本是僑外生打工的旺季，但今年因為疫情影響，打工機會大減，進一步影響他們在台生活。暨南大學推暑期防疫「CPR2.0方案」，讓僑外生得以留校取得暑修學分(Credits)、兼顧打工(Part-time)，使學生、家長及師長都能安心(Reassurance)的三贏方案。

為了照顧境外生，暨大今年暑假推暑期防疫「CPR2.0方案」，從調查了解境外生暑期規畫及工讀需求，進而徵求校外各單位、甚至媒合校外知名大企業，提供給暨大僑外生校內外工讀的機會，讓學生在台安心過暑假。

暨大校長武東星表示，學校位處於觀光名勝景點區，疫情升級後，日月潭及大埔里地區的餐飲服務業大多休業或縮小營運規模，卻也直接嚴重影響到同學們的暑期打工機會。為避免僑外生無法順利爭取到暑期工讀，及面對疫情的不確定性，因此推出「2021暑期僑外生「CPR2.0」方案」。

暨大國際長張眾卓表示，同時考量參加暑修的同學尚須繳交學分費，暑期工讀每人最高可領2萬5120元；而對未參加暑修的同學，也因疫情升級而無法順利進行原訂的暑期計畫，所以學校主動提供校內工讀時數，每人最高可領1萬2800元，以維持其基本生活所需。

暨大表示，目前參與此方案而留在校內工讀的同學近50位。至於校外工讀，校長及師長們透過企業界好友的協助，提供學生到公司打工的機會，同時還考慮到校外打工住宿及交通問題，有些公司甚至提供免費住宿，讓僑外生可以安心打工過暑假，賺取基本生活費及負擔部分學費，使遠在海外的家人放心。迄今已成功媒合校外打工實習的僑外生共12位。

來自緬甸外文系大二何祖仙同學表示，有了學校安排的工讀機會，大大緩解了原本的生活與經濟上的壓力。也讓外籍學生在疫情期間感受到如同家一般的溫暖。馬來西亞中文系大三的蔡曉蕙同學表示這樣的工讀機會，讓疫情期間較難獲得工作機會的外籍生，像是在摔下懸崖之際，獲得一條堅實的繩子，使得基本的生活得以維持。