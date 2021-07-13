美國之音VOA報導，美國國務卿布林肯美東時間12日發佈了一份關於防止種族滅絕和暴行的年度報告，點名批評緬甸、中國、衣索比亞、伊拉克、敘利亞和南蘇丹這六個國家正在發生的種族滅絕和暴行，強調美國政府將利用金融、外交和其它手段試圖阻止這些暴行。

「今年，該報告首次直接詳細描述了發生在緬甸、衣索比亞、中國和敘利亞等特定國家的暴行。這些地方代表了我們議程上最嚴峻的外交政策挑戰，」布林肯說，「我們將利用一切我們可以利用的手段，包括外交手段、對外援助、事實調查圖、財政手段和接觸，以及像這樣的報告。這份報告提高人們的認識，並使我們能夠帶來協調一致的國際壓力和反應。」

今年1月，布林肯確認中國對新疆維吾爾人犯下了種族滅絕和反人類罪行。美國國務院繼續限制那些據信對拘留或虐待穆斯林少數民族負責的中國官員的簽證。

美國、歐盟、英國和加拿大對兩名參與侵犯人權的中國官員進行了制裁。數十家中國公司還因在新疆踐踏人權的行為而被列入美國實體名單。