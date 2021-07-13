一名中年女性之前在乳房摸到硬塊卻不以為意，直到有一天跌倒後，竟導致腰椎壓迫性骨折，引起下半身癱瘓，讓她嚇壞了！經過檢查才發現，原來那顆乳房硬塊是惡性腫瘤，因為癌細胞已從乳房轉移到腰椎，造成腰椎骨頭非常脆弱，因此引發一連串後續症狀。

台中榮民總醫院乳房腫瘤外科主治醫師蔡易臻指出，根據國健署民國107年統計，平均每37分鐘就有一人確診乳癌，而不少乳癌病患是因癌細胞遠端轉移造成器官衰竭而死亡。

乳癌細胞的轉移部位以骨頭、肺部、肝臟和腦部為主，骨轉移時也常攻擊腰椎；病患可能以為是普通痠痛，有的人則出現嚴重下背痛，或像上述中年女性，等到腰椎骨頭太脆弱而引起壓迫性骨折，才驚覺癌細胞已蔓延、擴散。

在乳癌病患中，癌細胞為「荷爾蒙受體」（HR）陽性、「第二型人類上皮細胞生長因子受體」（HER2）陰性的比率約6到7成。蔡易臻觀察到這些病患的轉移、復發時間往往較晚，多半在治療結束後10年、20年才復發，由於這種特性，病患常輕忽轉移症狀的嚴重性，進而延誤治療時機。

當病患的癌細胞型態為HR陽性、HER2陰性，醫師多數會建議使用抗荷爾蒙藥物搭配口服標靶藥物，初期治療效果都很不錯，不過當療程持續一段時間，癌細胞為了求生，便可能出現基因變異以躲避藥物的攻擊，像「PIK3CA」基因變異便是一種常見的後天基因變異，一旦病患出現這種基因變異，抗荷爾蒙藥物的效果就會大打折扣。

根據過去經驗，帶有PIK3CA基因變異的病患若遇到抗荷爾蒙藥物、口服標靶藥物的治療效果不如預期，便需轉換為化學治療。

但現在情況不太一樣，隨著科技進步，新款的口服標靶藥物抑制劑標靶新藥可延後病患使用化療的時間，從國際臨床試驗SOLAR-1的研究數據可了解，病患同時接受標靶新藥、抗荷爾蒙藥物治療後，疾病無惡化存活期可達11個月，病患不僅可延續生命，生活品質也可維持正常而不受干擾。

蔡易臻表示，若想針對PIK3CA基因突變做檢測，目前可藉由手術切片或粗針穿刺方式取得病患的腫瘤病理組織，再將病理組織送去專業實驗室進行「即時聚合酶鏈反應」（Real-time PCR）檢測或「次世代定序」（NGS）基因檢測等分析，以了解PIK3CA基因變異情況，但腫瘤若長在身體深處，則可以考慮用抽血取得循環腫瘤基因DNA，以進行分析。

她也提醒乳癌病患，即使完成所有療程，也要定期回診、追蹤，當發現身體出現異常症狀，就算只是腰痠背痛，只要感覺不對勁，就要盡快就醫，這樣才能找出原因，及早進行後續治療。