受疫情影響，台東縣鹿野鄉鹿嘉農莊暫時封閉，獲好評的農業體驗遊程也因而逾2個月零收入，業者吳孢鐘仍熱心公益，捐贈一批果醋給關山義消分隊，業者大方送暖，感動不少分隊中無私付出的義消人員。

在台東縣農會和台東縣政府農業處輔導下，鹿嘉農莊去年推出「好醋多體驗」獲得全縣之冠，因疫情三級警戒，農莊不得已暫時封園，已超過2個月沒有客人上門參加體驗，因而收入銳減。

業者吳孢鐘坦言，雖然遊程體驗活動部分零收入，但農莊釀造的果醋香醇順口，深獲消費者愛戴，在疫情階段仍有宅配訂單，吳孢鐘秉持施比受更有福的理念，認為打火弟兄無論是在發生火警、車禍或是山難，總是義無反顧、勇往直前，尤其是無給職的義消們精神更是讓人感動，因此特地捐贈一批果醋。

代表獲贈的關山義消分隊長周福安開心表示，感謝吳孢鐘對於義消兄弟的肯定，他進一步指出，目前疫情期間必須遵守防疫規定，義消在出勤時還得戴口罩、穿上厚重消防衣帽投入救災工作，有時還沒開始救災就汗水直流，感謝吳孢鐘的果香釀醋，隊上人員都可藉此好好補充流失的水份。