A股三大指數13日集體開低，之後一度衝高，創業板指數點位一度超越滬指，為A股歷史首次，隨後指數走勢分化，創指一度跌逾1％。類股表現方面，網路安全概念股持續走強，白酒概念早盤走高，半導體板塊領跌。

截至10點33分，滬指報3558.65點，上漲10.81點，漲幅0.3％。深成指報15153.01點，下跌8.51點，跌幅0.06％。創指報3514.27點，下跌20.49點，跌幅0.58％。

從盤面上看，有機矽、雲遊戲、網路安全概念類股漲幅居前。半導體、稀土永磁概念股跌幅居前。

滬指早盤升0.9％ 創板漲近4％
滬指收升23點 止兩連跌 創業板升3.68％
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