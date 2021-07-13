新北市教育局提出「新北建教生專業力UP精進方案」，提供總額600萬元的圓夢獎學金，鼓勵建教生精進專業。（教育局提供）

三級警戒持續延長，新北市自5月18日起全數召回在職場工作的建教合作生，返家進行線上教學。為照顧有經濟需求的學生，新北市呼籲中央針對建教生提出生活津貼等紓困方案，並成功納入教育部紓困4.0精進加碼，教育局也提出「新北建教生專業力UP精進方案」，提供總額600萬元的圓夢獎學金，鼓勵建教生精進專業。

教育局表示，新北建教生專業力UP精進方案有「紓困及圓夢獎學金」、「專業證照專班」及「安心在校工讀」3大部分；在紓困及圓夢獎學金部分，將搭配教育部紓困4.0停課期間每月每生1萬元，另額外補助300位建教生，每位至少2萬元的建教圓夢獎學金；專業證照專班則針對建教班學生開設專業證照輔導、英文檢定與專業英文(PVQC)認證輔導專班，建教生若考取乙級證照及相關證照，另補助考照費用，預計開30班，受惠近千名學生。

另外，安心在校工讀專案補助復課後，也將提供家境清寒的建教生校內工讀機會，預計提供百名建教生獲得萬元工讀金，同時協助學校將積極與合作事業機構搭建就業橋梁，讓優秀、有意願的畢業生優先留廠給予就業機會，並輔導留廠建教生申請勞動部最高3萬元青年就業獎勵金。

瑞芳高工校長顏龍源表示，專業證照專班、安心在校工讀與協助畢業生優先留廠措施，可以讓學生安心就學、專心習藝，對東北角偏鄉的學子而言，不但可以減輕家庭負擔、更能鼓勵學生們在技職領域翻轉人生。

南強工商觀光事業科建教生徐紫童說，選擇就讀建教合作班，希望邊讀書邊累積工作經驗，並在校習得專業技能，目前已考取餐飲服務丙級檢定、專業英文詞彙能力國際認證（PVQC）等證照，預計參加「專業力UP精進方案」考取飲料調製丙級檢定，而這學期獲得的2萬元圓夢獎學金，也減輕不少生活負擔，原本很擔心職場實習暫停，沒有收入，好險復課後還有「在校工讀」方案可以申請才放心不少。

教育局長張明文表示，新北市開辦建教合作班已邁入第51年，透過學校與廠家合作，提供有經濟需求的學生兼顧工作與學業，全市已有9校9科辦理建教合作班，共有2583名建教生，為了讓建教生能夠在這次疫情下能夠生活無虞，首次開先例辦理本次方案，盼給魚吃更給釣竿，讓建教生發揮技職專業。