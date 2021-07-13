全台今日起微解封，宗教場所可在提出計畫後，有條件開放民眾入場。但北市保安宮的申請無下文，被指出是因台北市長柯文哲將其壓下。對於保安宮不被許可的原因，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，防疫措施都是依照指引定型，什麼原因就不清楚，這是北市的範圍和管理機制。
保安宮董事長廖武治今日表示，經與民政局通話，得知民政局已同意保安宮的微解封計畫，卻被台北市長柯文哲壓下，對此他認為，北市府不能這樣妨礙老百姓的權益。
陳宗彥表示，先前在疫情記者會已公布有條件開放的指引，這項措施有和22縣市的民政首長和同仁一起討論、溝通，要件標準都很清楚。若有團體提出申請，地方性團體是先送到區公所，再送到縣市政府審核，全國性的則是送內政部，這個都非常清楚。
對於保安宮為何不被許可，陳宗彥表示，防疫措施都是依照指引訂出，什麼原因就不清楚，這是北市的範圍和管理機制。
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