繼永齡基金會、台積電與上海復星完成1000萬劑BNT疫苗的採購簽署後，又傳出好消息！日本將提供第三波97萬劑疫苗，昨天已從工廠運出。這批疫苗預定於本月15日運抵台灣。

日本外務大臣茂木敏充今天在例行記者會再度宣布，將追加提供台灣約百萬劑AZ疫苗。這是日本第三度宣布援台疫苗，累計援台數量逾330萬劑。駐日代表謝長廷表示，這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，「我們明天前往驗貨」。

日本6月4日首次宣布無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣，成為全球第一個援助我疫苗的國家。7月6日日本政府再度宣布追加援台113萬劑AZ疫苗，合計237萬劑，日前都已送達台灣。對於日本政府持續向我方溫暖伸援，外交部代表台灣政府及人民再次向日方表達最誠摯的謝意。

駐日代表謝長廷表示，日本茂木外相上午宣布第三波疫苗的提供。這批貨97萬劑昨天已經從工廠運出，我們明天前往驗貨。非常感謝日本持續支援，希望妥適運用，讓更多臺灣鄉親得到守護。

至於台積電和郭董都簽約買到輝瑞BNT疫苗，他說，真的是好事接連而來。雖然説BNT訂到貨不等於拿到貨，但相信不致拖太久，如果九月初可以拿到貨，則解封檢驗後，九月中旬就可以施打，加上日本這次提供的。希望台灣疫苗再來可以安心銜接下去。「我們的救援角色也就可以順利告一段落了，感謝所有為此努力的人」。