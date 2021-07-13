疫情指揮官陳時中昨(12)日指出，台灣因為新冠肺炎所造成的死亡若以每百萬人死亡人數、全人口來計算，台灣死亡率事實上是遠低於其他國家。對於陳時中的這個說法，立委蔡壁如痛批陳時中不說實話，她表示，指揮中心每天自己公布的數字，難道可以這樣亂說嗎？

中央流行疫情指揮中心昨日公布國內新增1例死亡事件，死因和新冠肺炎無直接相關，目前國內本土確診人數累積1萬4017人，死亡人數為733人，致死率達5.2%，對於國內致死率高居不下，陳時中表示，和確診母數太小，才會讓分子看起來這麼高有關，若以每百萬人死亡人數，全人口來計算，台灣死亡率事實上是遠低於其他國家。

對此，蔡壁如今日在臉書上指出，究竟台灣因為染疫死亡率有多高？是用死亡人數除以確診人數來計算？還是像中央流行疫情指揮官陳時中所言，用每百萬人來計算死亡率嗎？蔡壁如表示，若用前者來計算，這些數據都是指揮中心提供給我們的，也是疾管家網站和衛福部官網自己每天公布的數據。陳時中怎麼會因為立法委員質疑，就否定自己每天說出的話？關乎全台灣人生死的疫情指揮官，話可以亂說嗎？

蔡壁如指出，關於死亡率，若從日本的數據來看，台灣「有症狀才篩檢」會延遲新冠肺炎確診時間，讓醫護人員錯失早期診斷早期治療新管肺炎的機會，讓病人由輕症轉重症機率增高。而這點，恐怕才是陳時中不願意告訴國人的真相。

為什麼以台灣醫療水準如此之高的情況下。還有這麼高的死亡率？蔡壁如解答，很簡單、也很明顯的答案：存在在黑數太多，在沒有普篩的情況下，只能說「少篩、少確診」但伴隨而來的是「高死亡率」。蔡壁如更提出周邊國家每千人的篩檢數據，香港：2677人次、新加坡：2326人次、韓國：207人次、日本：126人次，「而台灣卻只有63人次。」

蔡壁如表示，只有誠實面對問題，才能真正解決問題，而解決民眾對這波疫情的恐慌，她認為最根本的辦法就是提供「足夠的疫苗數量」，我們是同島一命，必須維護民主國家對民眾的健康人權保障、對健康平等權公平正義的維護，所以，「先打一劑」是個好辦法！